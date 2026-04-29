Goncalo Ramos Juve il PSG ha deciso di cederlo La posizione dei bianconeri e il punto sul reparto offensivo

Il PSG ha deciso di cedere Goncalo Ramos al termine della stagione, secondo quanto riferito. La Juventus sta monitorando la situazione e valuta possibili inserimenti nel reparto offensivo in vista della prossima campagna. La cessione del portoghese rappresenta un punto di interesse nel mercato, mentre i bianconeri continuano a definire le strategie per rinforzare l’attacco. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata dai club coinvolti.

di Angelo Ciarletta Goncalo Ramos Juve, il PSG ha deciso di cedere il portoghese al termine della stagione. Ecco la posizione della Vecchia Signora. La Juve accende i motori in vista del prossimo mercato estivo, mettendo nel mirino un rinforzo di caratura internazionale per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il PSG avrebbe deciso di cedere a fine stagione Goncalo Ramos. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore portoghese piace molto sia ai bianconeri che al Milan, delineando un possibile duello di mercato. Attualmente la società torinese si trova in una posizione di attesa. Prima di affondare il colpo con il club parigino, la dirigenza deve sfoltire la rosa per fare spazio al nuovo innesto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goncalo Ramos Juve, il PSG ha deciso di cederlo. La posizione dei bianconeri e il punto sul reparto offensivo Notizie correlate Goncalo Ramos, si complica la pista Juve? Mendes lo ha offerto anche al Milan. Le ultimissime sul giocatore portoghesedi Francesco SpagnoloGoncalo Ramos, il portoghese, che piace molto anche alla Juve, è stato offerto al Milan. FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSGSe hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gonçalo Ramos accostato alla Juventus: 3 motivi per cui può essere un affare per i Bianconeri; Goretzka e Gonçalo Ramos, il Milan prepara il mercato. E in uscita ci sono…; Calciomercato Milan, proposto Goncalo Ramos: le ultime news; Moretto: Gonçalo #Ramos è stato proposto a #Juventus e soprattutto #Milan. Mercato Juve, in attacco proposto Gonçalo RamosPer l’attacco bianconero spunta un nuovo nome: Il Paris Saint-Germain avrebbe proposto Gonçalo Ramos alla Juventus. juvenews.eu Goncalo Ramos cedibile per il PSG, la Juve valuta il da farsiIl PSG avrebbe intenzione di cedere il cartellino di Goncalo Ramos, attaccante classe 2001 della nazionale portoghese a fine stagione. Come riportato da La Repubblica, il giocatore ... tuttojuve.com Goncalo Ramos messo alla porta dal PSG La posizione della Juve - facebook.com facebook #GoncaloRamos Il #Milan fa concorrenza alla #Juve x.com