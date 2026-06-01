WWE | SmackDown torna alle due ore adesso c’è la data

SmackDown tornerà al formato di due ore a partire da una data stabilita. La notizia circola da fonti ufficiali e si riferisce a un cambio di programmazione per lo show di wrestling. La trasmissione tornerà quindi alla durata di due ore, dopo aver avuto un periodo più breve. La data esatta di questo ritorno è stata comunicata di recente e si avvicina rapidamente.

Il ritorno di SmackDown al formato da due ore è ormai imminente, e una nuova indiscrezione fissa una data precisa. Già ad aprile era trapelato che lo show del venerdì sarebbe tornato alla durata ridotta all’inizio dell’estate. L’ultima puntata di Wrestling Observer Radio ha confermato che il programma tornerà a due ore a partire dall’episodio del 3 luglio. Nello specifico, Dave Meltzer ha spiegato che l’episodio del 26 giugno sarà l’ultimo della stagione a durare tre ore. Cosa occuperà lo spazio lasciato libero in palinsesto. A partire da quella data, USA Network e la WWE riporteranno lo show a due ore, destinando la fascia delle 22:00 (orario della costa Est) a Everything On The Menu With Braun Strowman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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