La WWE ha annunciato che la puntata di SmackDown tornerà alla durata di due ore, rinunciando alla versione di tre ore in programmazione. La decisione sarà efficace a partire dalla prossima settimana. La notizia si è diffusa nei giorni scorsi, confermando il cambiamento di durata dello show. La trasmissione continuerà a essere trasmessa nel suo tradizionale formato di due ore.

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che, a breve, SmackDown avrebbe rinunciato alla programmazione di tre ore per ritornare alla più canonica di due ore. Notizia accolta come una pioggia di maggio da molti fan, visto il calo qualitativo subito dal roster dello show blu e quindi di quanto da esso offerto. Tuttavia pare che questo ‘ridimensionamento’ non sia una scelta definitiva, ma una clausola contrattuale ben specifica tra l’emittente e la compagnia. O almeno così sostiene Dave Meltzer. E il cambio avverrà, indicativamente, nella prima settimana di luglio. Il decano del giornalismo legato al Pro Wrestling è intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda, specificando quando avverrà il cambio di minutaggio e perché: “Si svolgerà o l’ultima settimana di giugno o la prima settimana di luglio, credo la prima settimana di luglio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SmackDown torna a due ore. Ecco quando

Full SmackDown highlights: Feb. 13, 2026

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