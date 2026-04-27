Nelle prossime settimane, il programma televisivo di wrestling potrebbe tornare a una durata di due ore anziché l’attuale. Secondo quanto riportato da Bodyslam, questa modifica riguarda la programmazione di SmackDown, che attualmente potrebbe essere più breve. Al momento, non sono state fornite indicazioni ufficiali o dettagli specifici sui motivi di questo possibile cambiamento.

SmackDown nelle prossime settimane potrebbe tornare alle due ore di programmazione stando a quanto riportato nelle scorse ore da Bodyslam.net e altri siti. La terza ora di show era stata introdotta ad inizio anno per volere di USA Network e sempre il canale televisivo “imporrebbe” questo decurtamento di un’ora per lasciare spazio ad altri programmi tra cui Everything on the Menu, lo show con protagonista Braun Strowman. Un cambiamento annunciato. Questo ritorno alle due ore seguirebbe lo stesso pattern dello scorso anno, quando a partire da luglio SmackDown tornò alle due ore di show e non avrebbe a che fare con la recente ondata di licenziamenti, anche perchè tante sono state le Superstar promosse da NXT allo show blu.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SmackDown potrebbe presto tornare alle due ore

Top 10 SmackDown moments: WWE Top 10, April 3, 2026

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