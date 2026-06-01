Il Monday Night RAW del 1° giugno sarà trasmesso dall’Inalpi Arena di Torino, lo stesso luogo che ha ospitato domenica il primo evento premium live della WWE in Italia. Durante la serata, Roman Reigns terrà l’Acknowledge Day, mentre si svolgerà anche una cerimonia dedicata a Jacob Fatu. Questa puntata speciale porta i fan italiani in una location già nota per grandi eventi della WWE.

C’è un motivo in più per i fan italiani per seguire questa puntata: il Monday Night RAW del 1° giugno va in onda dall’Inalpi Arena di Torino, lo stesso impianto che domenica ha ospitato Clash in Italy, il primo premium live event della WWE nel nostro Paese. E proprio davanti al pubblico torinese andrà in scena uno dei momenti più attesi del dopo-evento. A Clash in Italy, Roman Reigns e Jacob Fatu si sono affrontati in un rematch dopo il loro incontro a WWE Backlash, chiuso tra le polemiche. Stavolta i due si sono dati battaglia in un Tribal Combat dall’andamento equilibrato, con continui ribaltamenti di fronte, e alla fine Reigns ha avuto la meglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns prepara l’Acknowledge Day a Torino, stasera la cerimonia per Jacob Fatu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

roman reigns acknowledge me

Notizie e thread social correlati

WWE: La prima sfida per Roman Reigns arriva in famiglia, Jacob Fatu chiede un match a BacklashRoman Reigns, recentemente tornato campione a WrestleMania, ha annunciato la sua intenzione di tornare a competere come atleta a tempo pieno.

WWE: Jacob Fatu semina il caos a SmackDown e manda un messaggio a Roman ReignsDurante l’episodio di SmackDown del 1° maggio al BOK Center di Tulsa, Jacob Fatu ha fatto il suo ingresso e ha causato scompiglio sul ring.

Temi più discussi: WWE: Roman Reigns prepara una sorpresa speciale per Clash in Italy; WWE: Clash in Italy, Roman Reigns prepara un ring attire speciale; Roman Reigns sopravvive a Jacob Fatu nel Tribal Combat di Clash in Italy; WWE: Clash in Italy, i bookmaker anticipano possibili colpi di scena.

[WWE Clash in Italy Spoilers] Entrata di Roman Reigns reddit

Aggiornamenti importanti sui piani di Roman Reigns in WWE dopo la vittoria al Clash in ItaliaNel primo Premium Live Event mai ospitato in Italia, Reigns ha battuto il suo cugino di vita reale Jacob Fatu in un intenso match di Tribal Combat. Questa vittoria ha rafforzato il suo potere al verti ... worldwrestling.it

WWE: Cody Rhodes risponde a Roman Reigns dopo Clash In ItalyFrecciatina di Roman Reigns a Cody Rhodes sul finale di Clash In Italy: in conferenza stampa è arrivata la sua risposta ... spaziowrestling.it