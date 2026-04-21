Roman Reigns, recentemente tornato campione a WrestleMania, ha annunciato la sua intenzione di tornare a competere come atleta a tempo pieno. Nel frattempo, un lottatore della sua famiglia ha chiesto di affrontarlo in un match che si terrà durante l’evento di Backlash. La richiesta arriva da un membro della stessa casata, segnando la prima sfida in famiglia per il wrestler noto come Tribal Chief.

Il Tribal Chief è tornato campione a WrestleMania e nel post-show ha dichiarato che è pronto a tornare un campione full-time. Per Roman Reigns non mancheranno certo le sfide, ma l’OTC dopo la vittoria del titolo mondiale non teme alcun rivale e questa notte a Raw ha accolto gli Usos al suo fianco “non come servi”, ma “come suo sangue” ricostituendo di fatto la Bloodline pur senza nominarla. Reigns ha esaltato i cugini e ha detto che gli è mancato essere tutti uniti e fare affari insieme. Gente come CM Punk può far andare la lingua, dei rapper degli anni 90? possono mancare incredibilmente di rispetto a Jey, ma assieme loro sono imbattibili e pronti a dominare come hanno fatto per quattro anni di fila.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La prima sfida per Roman Reigns arriva in famiglia, Jacob Fatu chiede un match a Backlash

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