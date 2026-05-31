Dopo l’evento a Torino, la WWE ha annunciato il tabellone del King of the Ring 2026, con i nomi dei partecipanti maschili. Tra gli incontri già programmati, Oba Femi affronterà Penta nel primo turno. La lista completa dei partecipanti è stata resa nota subito dopo lo show alla Inalpi Arena, senza ulteriori dettagli sui turni successivi.

La WWE non ha perso tempo dopo Clash in Italy. Nel post show dell’evento andato in scena alla Inalpi Arena di Torino, la compagnia ha infatti ufficializzato il tabellone del King of the Ring Tournament 2026, svelando tutti i partecipanti del torneo maschile. Il bracket mette insieme alcuni dei nomi più importanti dell’attuale roster WWE, con diversi incroci potenzialmente esplosivi già dai primi turni. Tra i partecipanti annunciati troviamo Penta, Oba Femi, Solo Sikoa, Ethan Page, Dominik Mysterio, Bron Breakker, Trick Williams, Damian Priest, Seth Rollins, Je’Von Evans, Tama Tonga, Ricky Saints, Jey Uso, LA Knight, Joe Keys e Finn Balor. E c’è già un match confermato che promette scintille. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: annunciato il tabellone del King of the Ring, Oba Femi vs Penta subito a Raw Torino

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