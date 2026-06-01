La WWE ha disputato il suo primo evento in Italia il 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino, con cinque match e un totale di un’ora, 16 minuti e un secondo di combattimenti. Il main event è stato il momento più lungo e atteso della serata, dominando la scena. La serata ha visto diverse sfide tra wrestler, con l’incontro conclusivo che ha concluso la manifestazione. Nessun dettaglio su vittorie o perdite è stato comunicato.

La prima volta della WWE in Italia, lo scorso 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino, è andata in archivio con cinque incontri e un totale di un’ora, 16 minuti e un secondo di azione effettiva sul ring. La durata complessiva dello show si è invece aggirata sulle tre ore. A prendersi la fetta più grande è stato il main event tra Roman Reigns e Jacob Fatu, il Tribal Combat valido per il World Heavyweight Championship: 27 minuti e 11 secondi, da soli più di un terzo dell’intero tempo di lotta della serata. All’estremo opposto, Brock Lesnar contro Oba Femi è stato lo sprint della nottata, chiuso in appena 6 minuti e 20 secondi. Tutti i tempi dei match di Clash in Italy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oltre un’ora di lottato per Clash in Italy, ma il main event la fa da padrone

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