WWE | Oltre un’ora di lottato per Clash in Italy ma il main event la fa da padrone
La WWE ha disputato il suo primo evento in Italia il 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino, con cinque match e un totale di un’ora, 16 minuti e un secondo di combattimenti. Il main event è stato il momento più lungo e atteso della serata, dominando la scena. La serata ha visto diverse sfide tra wrestler, con l’incontro conclusivo che ha concluso la manifestazione. Nessun dettaglio su vittorie o perdite è stato comunicato.
La prima volta della WWE in Italia, lo scorso 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino, è andata in archivio con cinque incontri e un totale di un’ora, 16 minuti e un secondo di azione effettiva sul ring. La durata complessiva dello show si è invece aggirata sulle tre ore. A prendersi la fetta più grande è stato il main event tra Roman Reigns e Jacob Fatu, il Tribal Combat valido per il World Heavyweight Championship: 27 minuti e 11 secondi, da soli più di un terzo dell’intero tempo di lotta della serata. All’estremo opposto, Brock Lesnar contro Oba Femi è stato lo sprint della nottata, chiuso in appena 6 minuti e 20 secondi. Tutti i tempi dei match di Clash in Italy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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