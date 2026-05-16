SmackDown 16.052026 | abbiamo il Main Event per Clash in Italy

Nella puntata di SmackDown trasmessa il 16 maggio 2026, andata in scena al Colonial Life Arena di Columbia, South Carolina, è stato annunciato il match principale per l’evento Clash in Italy. La serata ha visto diversi incontri tra i lottatori del roster, con momenti di confronto e azioni che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente. La puntata ha anche mostrato varie interviste e segmenti che hanno anticipato le sfide più attese dell’appuntamento internazionale.

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 16 maggio, puntata andata in onda a Columbia, nel South Carolina, al Colonial Life Arena. Lo show si apre con gli anticipi degli eventi principali: Damian Priest vs Tama Tonga (inizialmente un 2 vs 2, ma vista ancora l’indisponibilità di R-Truth si è passato a questo 1 vs 1), la firma del contratto per il match tra Cdy Rhodes e Gunther, Alexa Bliss e Charlotte contro Michin e B-Fab e poi una review di Backlash. Ad aprire lo show è lo US Champion e superstar di casa Trick Williams, che mentre parla dei momenti significativi della sua vita e saluta la madre in prima fila, viene interrotto da The Miz che, come fece Sami Zayn settimana scorsa, lamenta quanto Trick stia mancando di rispetto al wrestling facendo tutto tranne che il wrestler ed organizzando eventi televisivi che non centrano col wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 16.05.2026: abbiamo il Main Event per Clash in Italy

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FULL EPISODE: WWE Main Event: April 2, 2026

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