Durante l'episodio di Raw a Torino il 1° giugno, Oba Femi ha eliminato i suoi avversari nel torneo King of the Ring e ha rivolto un messaggio diretto a Brock Lesnar. L’atleta ha dimostrato sicurezza e determinazione nel suo percorso, senza limitarsi a vincere, ma anche comunicando una presenza forte all’interno della competizione. La sua performance ha attirato l’attenzione sul suo ruolo nel torneo e sulla sua intenzione di farsi notare.

Nella puntata di Raw di Torino del 1° giugno, Oba Femi non si è limitato a passare il turno nel torneo King of the Ring: ha voluto assicurarsi che Brock Lesnar lo sentisse forte e chiaro. Oba Femi domina il Fatal Four-Way del primo turno. Il match di apertura del torneo era un Fatal Four-Way che vedeva Oba Femi opposto a Penta, Carmelo Hayes e Solo Sikoa. Fin dalle prime battute Femi ha imposto la sua fisicità, scaraventando gli avversari ciascuno in un angolo diverso per poi continuare l’assalto. Solo Sikoa è finito fuori dal ring con Oba al suo inseguimento, mentre Penta e Hayes si affrontavano: Penta ha ottenuto un conto di due, ma Carmelo Hayes ha bloccato una Penta Bomb dalle corde, salvo poi incassare una superkick proprio dal campione Intercontinentale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi distrugge gli avversari del King of the Ring e lancia un messaggio a Brock Lesnar

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WWE , 2026 | Eventually oba femi comes back in anger and attacks brutally in Brock Lesnar

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