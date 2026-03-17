WWE | Brock Lesnar ha aiutato Oba Femi di nascosto durante l’attacco a Raw

Durante l’ultima puntata di Raw, Brock Lesnar è intervenuto in modo inaspettato per aiutare Oba Femi durante un attacco. La scena si è svolta senza annunci ufficiali, ma testimoni riferiscono che Lesnar si è mosso in modo discreto per soccorrere il collega. La sua presenza ha lasciato tutti stupiti, considerando il suo ruolo e la sua esperienza nel settore.

Brock Lesnar sarà pur stato uno dei più giovani campioni della storia della WWE ma oggi è uno dei veterani più esperti e titolati nel business e come tale cerca sempre di far riuscire al meglio il lavoro che fa con i wrestler delle generazioni successive. Ne abbiamo avuto un esempio questa notte a Raw, quando Lesnar ha “diretto” di nascosto Oba Femi, aiutandolo a risultare dominatore come lui sa fare benissimo. Dopo essere stato colpito con una Fall From Grace da Oba Femi nel segmento di apertura di Raw, Brock Lesnar non si è limitato a restare a terra. In un video che sta facendo il giro dei social media, si vede chiaramente “The Beast Incarnate” dire a Oba Femi di mettergli il piede sul petto, così da rendere la scena ancora più d’impatto per l’ex campione di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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