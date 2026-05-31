Roman Reigns ha inviato un messaggio a Jacob Fatu prima del loro incontro al WWE Clash in Italy. L'evento prevede un confronto tra i due sul ring, con Reigns che si prepara per il match di Tribal Combat. Nessuna altra comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al contenuto dell'avviso o alle strategie adottate dai wrestler. L'incontro è programmato per il prossimo evento e rappresenta un momento chiave per entrambi gli atleti.

Roman Reigns ha un ultimo messaggio da trasmettere prima di salire sul ring per il Tribal Combat contro Jacob Fatu al WWE Clash in Italy. Il Tribal Chief è intervenuto su Twitter a poche ore del PLE e ha chiarito che intende dimostrare a tutti chi è davvero quando suonerà la campanella a Torino, sottolineando che non gli importa se questo piacerà o meno: “ Forse non ti piacerà, ma dopo stasera capirai che sono proprio come dicono che io sia #TribalCombat #WWEClash “. Il messaggio arriva a pochi giorni dalla conclusione della puntata di Monday Night Raw del 25 maggio, trasmessa dallo Schottenstein Center di Columbus, in Ohio, in cui Reigns e Fatu hanno chiuso la serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns lancia un ultimo avviso a Jacob Fatu prima di Clash in Italy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roman Reigns retains but Jacob Fatu has the last word at WWE Backlash | 5/9/26

Notizie e thread social correlati

WWE: Jacob Fatu sfida Roman Reigns ad un Tribal Combat che si terrà a Clash in Italy!La WWE ha annunciato che Jacob Fatu sfiderà Roman Reigns in un Tribal Combat durante l'evento Clash in Italy.

WWE: La prima sfida per Roman Reigns arriva in famiglia, Jacob Fatu chiede un match a BacklashRoman Reigns, recentemente tornato campione a WrestleMania, ha annunciato la sua intenzione di tornare a competere come atleta a tempo pieno.

Temi più discussi: Roman Reigns lancia un messaggio chiaro in vista del Clash in Italia durante WWE RAW; WWE Raw 25-05-26: Roman Reigns e Jacob Fatu, patto per il Tribal Combat a Torino - Highlights; WWE: Risultati WWE Raw 25-05-2026; WWE Raw 25-05-2026, tutti i risultati.

Roman Reigns era stato precedentemente pubblicizzato per ogni Raw di giugno. Ad oggi, è stato rimosso sia dall'arte promozionale che dai wrestler annunciati per gli eventi reddit

Roman Reigns mette a rischio il titolo e il suo status di Tribal Chief in ItaliaDopo aver perso contro Roman Reigns a Backlash a Tampa, Fatu ha portato la questione ben oltre una semplice richiesta di rivincita. Le conseguenze hanno incluso attacchi a Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, ... worldwrestling.it

Roman Reigns lancia un messaggio chiaro in vista del Clash in Italia durante WWE RAWIl Campione del Mondo Pesante è salito sul ring a Columbus per la firma di un contratto con Jacob Fatu, e l´atmosfera è cambiata immediatamente. Con Clash in Italia a pochi giorni di distanza, il matc ... worldwrestling.it