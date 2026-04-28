Nell’ultima puntata di WWE Raw, Jacob Fatu ha attaccato Roman Reigns, lasciando il pubblico senza fiato. Dopo il confronto, Fatu si è preso il successo nel match che si svolgerà a Backlash. L’episodio si è concluso con l’attacco che ha segnato un momento di forte tensione tra i due lottatori. La scena ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Finale infuocato nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Jacob Fatu ha mandato un messaggio chiarissimo a Roman Reigns, chiudendo lo show con un attacco devastante. Confronto acceso tra Reigns e Fatu. Il segmento finale ha visto Roman Reigns presentarsi sul ring per rispondere alla sfida lanciata la settimana scorsa da Fatu per il World Heavyweight Championship. Il “Tribal Chief” ha sottolineato come il titolo sia stato creato quando lui dominava la compagnia con entrambe le cinture principali, rivendicando ancora una volta la sua superiorità. La risposta di Fatu. Jacob Fatu non ha perso tempo ed è arrivato sul ring con un messaggio diretto. Il samoano ha spiegato di non voler semplicemente il titolo, ma di averne bisogno, ricordando il suo percorso difficile lontano dai riflettori.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per Backlash

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