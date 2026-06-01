WWE | Triple H celebra il pubblico di Torino dopo Clash in Italy

Dopo la prima edizione italiana di un evento premium della WWE, Triple H ha rivolto un saluto ai fan presenti a Torino. L’occasione ha visto il pubblico coinvolto in un grande spettacolo di wrestling, con performance di vari atleti. Levesque ha ringraziato gli spettatori per il calore mostrato durante la serata, che ha attirato numerosi appassionati italiani. La manifestazione si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo.

La prima edizione italiana di un Premium Live Event della WWE ha lasciato il segno, e a sottolinearlo è arrivato direttamente Paul “Triple H” Levesque. Il Chief Content Officer della compagnia ha affidato ai social il suo entusiasmo, condividendo una fotografia dell’ Inalpi Arena di Torino completamente piena durante Clash in Italy. Nel suo messaggio, Triple H ha messo nero su bianco anche il numero degli spettatori presenti all’evento: “Questo è lo spettacolo di 12.614 tifosi della WWE entusiasti a Torino, in Italia, per Clash in Italy ieri sera. Non c’è niente di meglio di un pubblico tutto esaurito e rumoroso. Lo rifacciamo di nuovo stasera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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