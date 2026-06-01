WWE | Ex campione del mondo cambia roster

Durante uno show a Torino, la WWE ha annunciato che Finn Balor passa al roster di SmackDown. La federazione ha confermato l’operazione di scambio, rendendo ufficiale il cambio di squadra per l’ex campione del mondo. Balor ora gareggerà nel programma di venerdì, dopo aver lasciato il suo precedente team. La notizia è stata comunicata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sull’accordo o sui motivi dello scambio.

Ora è ufficiale: Finn Balor fa parte del roster di SmackDown. La conferma è arrivata durante il Raw andato in scena oggi a Torino, in Italia, dove la WWE ha dichiarato che Balor è stato “scambiato” e passa al brand del venerdì. L’annuncio è stato dato nel corso di un segmento mandato in onda durante la pausa pubblicitaria, mentre Byron Saxton stava intervistando Dominik Mysterio e JD McDonough del Judgment Day. Un dettaglio dello scambio resta in sospeso. Non è stato precisato se in cambio di Balor il Raw riceverà un wrestler proveniente da SmackDown. Lo scambio, almeno per ora, sembra muoversi in una sola direzione. Il primo indizio sul cambio di brand era arrivato con la presentazione del tabellone del King of the Ring 2026, in cui Balor compariva curiosamente già tra i membri di SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Friction between the Tag Team Champions Will JAI fall apart

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