WWE | Santos Escobar spostato nella sezione alumni del roster

Poche ore dopo aver partecipato all’evento AAA Rey De Reyes, Santos Escobar è stato spostato nella sezione alumni del roster WWE sul sito ufficiale. La modifica riguarda la sua posizione tra le ex superstar del sito della federazione. Al momento non ci sono annunci ufficiali che spieghino questa decisione o i motivi dietro questa scelta.

Una cosa curiosa è capitata a poche ore dalla sua partecipazione all’evento AAA Rey De Reyes, Santos Escobar compare nella sezione alumni, quella delle ex superstar, nel sito della WWE. La sua partecipazione in Messico. Escobar come scritto in precedenza ha combattuto nella finale del torneo Rey De Reyes in un fatal 4-way match che comprendeva La Parka, El Grande Americano e “the original” El Grande Americano. El Grande Americano ha vinto e si è aggiudicato il trofeo e la possibilità di competere per il titolo massimo AAA in una title shot futura. Altro fatto curioso durante il match molti fan hanno fatto notare lo scarso approccio alla contesa di Escobar, che non ha venduto alcune mosse e alcune volte sembrava svogliato in certi spot. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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