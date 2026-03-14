WrestleMania 42 | Randy Orton doveva tornare heel Cody Rhodes no

Il 14 marzo 2026 a Phoenix si è tenuto WrestleMania 42, evento di wrestling molto seguito. Durante lo spettacolo, Randy Orton ha eseguito il suo ritorno come heel, confermando una strategia che si era già ipotizzata, mentre Cody Rhodes ha mantenuto il suo ruolo di face. Il cambiamento di Orton ha attirato l’attenzione, mentre Rhodes ha continuato il suo percorso senza modifiche.

Phoenix 14 marzo 2026 Il turn heel di Randy Orton funziona prima di tutto per un semplice motivo: ha senso, per quanto fosse scontato. A volte una giusta banalità è necessaria al cospetto di un colpo di scena non necessario o dannoso, che nell’immaginario popolare vengono messi in atto solo per scaldare i reels di Instagram e TikTok. Nel main event di SmackDown del 13 marzo 2026, il contract signing in vista di WrestleMania 42 si è trasformato in un’aggressione feroce a Cody Rhodes. Dopo la firma, Orton ha attaccato il campione, lo ha fatto sanguinare e ha chiuso il segmento seduto sul ring con il titolo in grembo. È un’immagine forte, pulita, immediata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Cody Rhodes vs Randy Orton a WrestleMania 42. Perché è un grande sìStamford, 8 marzo 2026 – Cody Rhodes ha riconquistato l’Undisputed WWE Championship a SmackDown il 6 marzo 2026, battendo Drew McIntyre nel match che...

Cody Rhodes: “Voglio che Randy Orton mi veda diversamente a Wrestlemania.”Mentre si avvicina WrestleMania 42, Cody Rhodes ha parlato della sua lunga storia personale con Randy Orton.

Randy Orton Took Revenge on Cody Rhodes Edit

Una selezione di notizie su Randy Orton

Temi più discussi: Cody Rhodes vs Randy Orton a WrestleMania 42. Perché è un grande sì; Randy Orton ha un'opportunità d'oro a WrestleMania 42 della WWE; WWE: Cody Rhodes ha fatto pressioni per affrontare Randy Orton; Randy Orton vs. Cody Rhodes, ecco quando la WWE ha deciso.

Aggiornamenti importanti sui piani di Randy Orton per WrestleMania 42 della WWEIl cammino di Randy Orton verso WrestleMania 42 si fa sempre più chiaro, mentre si avvicina un attesissimo incontro per il titolo. worldwrestling.it

WWE: È vintage Randy! La firma di contratto finisce nel sangue, Cody Rhodes demolito sui gradoniLa scorsa settimana la Road To WrestleMania per quanto riguarda il titolo WWE ha svoltato improvvisamente da quello che sembrava il rettilineo finale, non più Drew McIntyre vs Randy Orton, con Cody Rh ... zonawrestling.net

STANOTTE, Cody Rhodes e Randy Orton metteranno la firma che renderà ufficiale il loro match a #WrestleMania! Scopri la preview tinyurl.com/c35y77zy Non perderti il nuovo episodio di WWE SmackDown live con commento in italiano, a partire dall'1:00 s - facebook.com facebook

WWE: Apparentemente svelato il perchè del match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WM x.com