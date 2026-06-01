WWE Clash in Italy 2026 | le pagelle dell’evento

Il 1° giugno 2026 si è tenuto a Torino il primo evento WWE in Italia come Premium Live Event. La manifestazione ha visto diversi incontri con atleti provenienti da tutto il mondo, attirando un pubblico numeroso. L'evento ha incluso match di vario livello e ha rappresentato la prima volta che la WWE si svolge nel nostro Paese in questa modalità. La serata si è conclusa senza incidenti rilevanti, con i partecipanti che hanno lasciato il palazzetto soddisfatti.

Torino, 1° giugno 2026 – La prima volta della WWE in Italia come Premium Live Event non è stata soltanto una data storica per il nostro Paese. È stata una prova superata. Con autorevolezza, ritmo e una cornice all’altezza dell’attesa. L’Inalpi Arena di Torino ha risposto come un’arena da grande evento internazionale: pubblico caldo, reazioni continue, partecipazione vera. Non una semplice passerella europea, ma uno show costruito per pesare. La card ha mantenuto una qualità media molto alta. Ogni match ha avuto una funzione precisa. L’opener ha dato subito alla serata il tono delle grandi occasioni. Il main event ha chiuso con la brutalità richiesta da una stipulazione come il Tribal Combat. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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