La WWE presenta il suo primo evento in Italia, Clash in Italy, in programma questa sera a Torino. L’evento include diversi match con titoli in palio e star internazionali. La diretta sarà disponibile esclusivamente su Netflix.

La WWE arriva per la prima volta in Italia con un Premium Live Event storico. A Torino va in scena Clash in Italy: grandi match, titoli in palio, star mondiali e diretta esclusiva su Netflix. La WWE scrive una pagina storica dello spettacolo in Italia. Stasera 31 maggio, all'Inalpi Arena di Torino, va in scena Clash in Italy, il primo Premium Live Event mai organizzato nel nostro Paese. L'appuntamento per assistere a questa notte magica è fissato per le ore 20:00, in diretta esclusiva su Netflix, con il commento inconfondibile delle storiche voci italiane, 'Il Godzilla' Luca Franchini e 'Il Bardo' Michele Posa. Card stellare per il primo Premium Live Event in Italia L'evento propone una card ricca di incontri di altissimo livello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - WWE Clash in Italy, stasera l'evento storico: orario e match su Netflix

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