Il 31 maggio si terrà l'evento WWE Clash in Italy, con i biglietti singoli messi in vendita recentemente. La WWE ha annunciato il suo secondo show in Italia, confermando la data e l'apertura alle prenotazioni dei biglietti. La manifestazione si svolgerà in una località ancora da comunicare e rappresenta un'ulteriore tappa dell'espansione internazionale del circuito.

La WWE continua la sua espansione globale e questa volta punta dritto al cuore dell’Europa: Clash in Italy è ufficialmente in arrivo. L’evento si terrà domenica 31 maggio, segnando un momento storico per i fan italiani, sempre più coinvolti nelle grandi produzioni della compagnia. L’annuncio ha immediatamente acceso l’entusiasmo del WWE Universe, anche alla luce del successo internazionale degli ultimi eventi fuori dagli Stati Uniti. Dopo il grande riscontro ottenuto con Clash in Paris dello scorso anno, la federazione prosegue il suo percorso europeo: questa volta è l’Italia a essere protagonista, pronta a ospitare il suo primo PLE. Un traguardo significativo che conferma la crescente attenzione della WWE verso il pubblico europeo e, in particolare, verso i fan italiani, noti per la loro passione e il loro calore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Clash in Italy il 31 maggio, al via la vendita dei biglietti individuali dell’evento

Clash in Italy: il 31 maggio a Torino si sfidano i campioni WWEUn nuovo appuntamento di rilievo nel circuito WWE arriva in Italia, con l'annuncio ufficiale del primo Premium Live Event ospitato nel paese.

WWE sbarca in Italia: Clash in Italy, a Torino il 31 maggio, come vederlo su NetflixL'annuncio di Triple H ha entusiasmato i fan del wrestling: in arrivo a Torino il primo primo Premium Live Event organizzato sul territorio italiano...

Temi più discussi: La WWE approda su Netflix Italia da oggi 1 aprile!; WWE WrestleMania 42: la card, l'orario, dove vederlo e theme song ufficiale; Il wrestling come non lo abbiamo mai visto: la WWE su Netflix è una rivoluzione che aspettavamo da anni; WWE sbarca su Netflix Italia: da oggi RAW, SmackDown, NXT e WrestleMania in diretta.

WWE: Svelato il poster ufficiale di Clash in Italy 2026Nelle scorse ore, è arrivato quello che è il poster ufficiale di Clash in Italy, primo storico PLE della WWE in Italia ... spaziowrestling.it

WWE Clash in Italy poster unveiledWWE unveiled the poster for Clash in Italy set for May 31, 2026 at the Inalpi Arena in Turin. The poster shared by WWE Italy’s official social media accounts features Cody Rhodes, Randy ... f4wonline.com

BIGLIETTI SINGOLI PER CLASH IN ITALY E RAW ALLA INALPI ARENA DI TORINO IN VENDITA DA VENERDÌ 10 APRILE I biglietti individuali per i due show saranno disponibili dalle 10:00 Prevendita esclusiva giovedì 9 aprile dalle 10:00 - facebook.com facebook

A mouthwatering clash awaits #NapoliMilan x.com