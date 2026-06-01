Alle World Series of Poker 2026, sono stati assegnati i primi braccialetti. Tra i partecipanti italiani, Dario Sammartino si è distinto in due eventi: Heads Up e Omaha. Sammartino ha raggiunto la fase finale in entrambe le discipline, concludendo con buoni piazzamenti. La competizione prosegue con numerosi italiani ancora in corsa. La manifestazione si svolge in America, con centinaia di giocatori provenienti da tutto il mondo.

Oltreoceano sono iniziate le World Series of Poker edizione 2026. I primi braccialetti sono stati assegnati e come sempre sono tanti gli italiani in gioco. Tra loro c'è anche Dario Sammartino che ha iniziato giocando un torneo particolare, passando poi all'Omaha hilo in un field davvero tosto La 57ma edizione delle Word Series of Poker è iniziata. Anche quest'anno ci sono 100 braccialetti in palio. Alcuni sono già finiti al polso di qualche player. Tra gli eventi più tosti c'è stato il 25k heads up che ha visto Dario Sammartino schierato in queste wsop 2026 L'ultima settimana di maggio ha visto lo start ufficiale della 57ma edizione delle World Series of Poker con la partenza del primo evento, il Mini Mystery Millions che aveva un montepremi garantito di un milione di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - WSOP 2026: Dario Sammartino tra Heads Up e Omaha

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Dario Sammartino Faces a River Nightmare

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