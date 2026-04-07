Umbria Jazz 2026 | il genio di Dario Fo tra musica e Zanni

Dal 3 al 12 luglio, Perugia ospiterà l’edizione 2026 di Umbria Jazz, evento musicale che quest’anno dedicherà un omaggio a Dario Fo in occasione del centenario della sua nascita. La manifestazione si svolgerà nella città umbra e prevede concerti e spettacoli di vario genere, con un focus particolare sulla figura del premio Nobel e sulle sue opere teatrali e artistiche.

Perugia ospiterà tra il 3 e il 12 luglio l’edizione 2026 di Umbria Jazz, che quest’anno renderà omaggio a Dario Fo per celebrare il centenario della sua nascita. L’immagine coordinata del festival sarà definita dalla Danza degli Zanni, un quadro creato nel 2013 e messo a disposizione dalla Fondazione Fo Rame. Questa opera non rappresenta solo una scelta estetica, ma viene interpretata come una sorta di partitura visiva capace di evocare il ritmo e la dinamicità delle scene teatrali del Nobel per la Letteratura del 1997. Il legame tra l’ironia dello Zanni e lo spirito francescano. La figura centrale del manifesto è lo Zanni, nome che nel dialetto veneto indica Giovanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria Jazz 2026: il genio di Dario Fo tra musica e Zanni Leggi anche: Antonio Catania e quelle (meravigliose) stagioni con Dario Fo: “Arte e attenzione agli ultimi: un genio” Jazz: il trio di gaetano liguori dedica a dario fo il "concerto per la libertà" sabato 18 aprile alla camera del lavoroMILANO - È in programma sabato 18 aprile alla Camera del Lavoro di Milano il Concerto per la libertà - 25 aprile e dintorni del Gaetano Liguori Trio... Temi più discussi: Riflettori accesi sul talento: torna Conad Jazz Contest; Cibo da tutto il mondo: torna a Perugia l'International street food; Prodotti tipici negli stand di Umbria Jazz e un concerto al Vinitaly: musica ed enogastronomia insieme per l'Umbria; Laurie Anderson: La musica deve vincere sull’odio. Un'opera di Dario Fo per il manifesto di Umbria jazz 2026Umbria Jazz (a Perugia dal 3 al 12 luglio) celebra il genio di Dario Fo nel centenario della nascita. Il manifesto ufficiale dell'edizione 2026 è infatti un'opera firmata dal drammaturgo, attore e ... ansa.it L'Umbria celebra i 100 anni di Dario Fo, eventi in tutta la regioneCon le presentazioni del francobollo ufficiale dedicato ai cento anni di Dario Fo, accompagnato dalla cerimonia di annullo filatelico, e del manifesto dell'edizione 2026 di Umbria jazz, realizzato pro ... ansa.it In tutta l’Umbria un anno di meraviglie per il centenario del Nobel Dario Fo Dal manifesto di Umbria Jazz agli eventi in 85 Paesi, il suo rapporto con Francesco, mostre, spettacoli teatrali e musicali, libri e collezioni: «Riattualizzare le sue parole di pace» Articol - facebook.com facebook