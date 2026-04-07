Umbria Jazz 2026 | il genio di Dario Fo tra musica e Zanni

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 12 luglio, Perugia ospiterà l’edizione 2026 di Umbria Jazz, evento musicale che quest’anno dedicherà un omaggio a Dario Fo in occasione del centenario della sua nascita. La manifestazione si svolgerà nella città umbra e prevede concerti e spettacoli di vario genere, con un focus particolare sulla figura del premio Nobel e sulle sue opere teatrali e artistiche.

Perugia ospiterà tra il 3 e il 12 luglio l’edizione 2026 di Umbria Jazz, che quest’anno renderà omaggio a Dario Fo per celebrare il centenario della sua nascita. L’immagine coordinata del festival sarà definita dalla Danza degli Zanni, un quadro creato nel 2013 e messo a disposizione dalla Fondazione Fo Rame. Questa opera non rappresenta solo una scelta estetica, ma viene interpretata come una sorta di partitura visiva capace di evocare il ritmo e la dinamicità delle scene teatrali del Nobel per la Letteratura del 1997. Il legame tra l’ironia dello Zanni e lo spirito francescano. La figura centrale del manifesto è lo Zanni, nome che nel dialetto veneto indica Giovanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Umbria Jazz 2026: il genio di Dario Fo tra musica e Zanni

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