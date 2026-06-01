Wow! Fasano 2026 | 80 eventi tra big della musica italiana festival internazionali e il fascino della tradizione

FASANO - È stato presentato ufficialmente questo pomeriggio, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, il tanto atteso cartellone degli eventi estivi "Wow! Fasano 2026". Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, l’assessore alla Cultura, Cinzia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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