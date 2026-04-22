Codogno presenta Estate in Città 2026 | cinque mesi di eventi e intrattenimento Attesa per un big della musica

A Codogno è stato annunciato il programma di “E...state in Città 2026”, una serie di eventi e attività che si svolgeranno nei prossimi cinque mesi. La presentazione si è tenuta ieri nel municipio, con la partecipazione delle autorità locali. Tra le iniziative previste ci sono spettacoli, manifestazioni e intrattenimento per residenti e visitatori. Attualmente si attende l’annuncio di un grande nome della musica che prenderà parte alla manifestazione.

Codogno (Lodi), 22 aprile 2026 – È stato presentato ufficialmente ieri, nella cornice istituzionale del Municipio, il calendario di “E.state in Città ‘26”. Alla conferenza stampa, oltre al sindaco Francesco Passerini, erano presenti i rappresentanti di Confartigianato e dell’Ascom a testimonianza della sinergia tra amministrazione e tessuto produttivo per il rilancio estivo della città. Il programma di quest’anno, che copre cinque mesi di eventi da maggio a settembre, introduce diverse novità assolute per Codogno. Tra le più attese spicca l’iniziativa “ Codogno con gusto ”, prevista per il 30 maggio, che promette di trasformare il centro in un percorso enogastronomico d’eccellenza mentre l’altra novità di rilievo sarà l’ Aperol Spritz Festival, una lunga kermesse che animerà il polo fieristico di viale Medaglie d’Oro dal 18 al 28 giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno presenta “E...state in Città 2026”: cinque mesi di eventi e intrattenimento. Attesa per un “big” della musica Notizie correlate Eventi del weekend: manifestazioni, mostre e intrattenimento per divertirsi in città e fuori città**In città e in provincia, il weekend si apre con un calendario di eventi variegati, da manifestazioni storiche al cibo e alla musica. Nuovo talento della musica italiana: Sayf presenta “Tu mi piaci tanto” in attesa del Festival di SanremoIl palcoscenico di Sanremo 2026 si prepara a ospitare un nuovo nome che promette di cambiare il volto della musica italiana. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Codogno presenta E...state in Città 2026: cinque mesi di eventi e intrattenimento. Attesa per un big della musica; La lotta contro il bullismo passa anche dalle panchine; Passaggio di consegne: Isi è il nuovo commissario straordinario; Raddoppio ferroviario Mantova–Cremona–Codogno: ufficiale il passaggio di consegne nella gestione del progetto. Codogno presenta E...state in Città 2026: cinque mesi di eventi e intrattenimento. Attesa per un big della musicaCodogno (Lodi), 22 aprile 2026 – È stato presentato ufficialmente ieri, nella cornice istituzionale del Municipio, il calendario di E...state in Città ‘26. Alla conferenza stampa, oltre al sindaco ... ilgiorno.it GIOVEDÌ 23 APRILE @terminal1brewfist presenta l’evento: TERMINAL’s PAD PIZZA Una serata a base di PIZZA AL PADELLINO! Impasti homemade. Lievitazione 30 ore. Ingredienti di qualità. Prenota il tuo tavolo,mandando un messaggio su Instagram o - facebook.com facebook