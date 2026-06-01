Genesis Magma Racing ha annunciato il ritorno alla livrea arancione per la partecipazione alla 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans, che si terrà la settimana prossima. La vettura sarà presentata con questa nuova colorazione in vista del terzo round del FIA World Endurance Championship. La squadra ha modificato l’aspetto estetico della vettura in preparazione alla gara. La partecipazione è confermata per l’evento che si svolge in Francia.

Genesis Magma Racing rivisita la sua livrea in vista della 94ma edizione della 24h Le Mans, in programma settimana prossima e valida come terzo round del FIA World Endurance Championship. La casa coreana si prepara al debutto assoluto nella classica francese con la nuovissima GMR-001. La colorazione sarà quindi arancione sulla falsariga di quanto presentato lo scorso anno. Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha dichiarato: Per l’intero marchio Genesis, incluso ovviamente Genesis Magma Racing, il design è uno dei pilastri fondamentali. I fan e i sostenitori hanno espresso a gran voce il loro apprezzamento per la livrea arancione Magma presentata lo scorso anno e, come sempre, Genesis tiene conto del back dei suoi sostenitori, trasformandola in realtà con un’evoluzione audace”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Genesis ripropone la livrea arancione per Le Mans

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WEC, primi punti alla seconda gara per Genesis. “Prossimo obiettivo finire la 24h Le Mans”Durante la seconda gara del World Endurance Championship, la squadra Genesis Magma Racing ha conquistato i primi punti della sua storia.

WEC, prima volta in gara a Imola per la GenesisL’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita per la prima volta una gara della WEC con una vettura di Genesis Magma Racing.

Si parla di: WEC | Fuoco: Le Mans è una 24h Sprint, è lei che decide il tuo destino. Non il contrario.

Genesis debutta nel WEC a Imola con la nuova GMR-001 HypercarA Imola debutta Genesis Magma Racing nel FIA WEC: doppio esordio tra pista, Hypercar e sviluppo del brand in Italia. Il punto centrale è chiaro: Genesis Magma Racing sceglie Imola per il suo debutto ... affaritaliani.it

Wec, la hypercar Genesis per il 2026 è quasi prontaIl marchio Genesis si prepara alla sfida del 2026, quando correrà nel Wec, World Endurance Champhionship, con la hypercar GMR-001. Una vettura che, in base a quanto dichiarato dal team Principal Cyril ... ansa.it