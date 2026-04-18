L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita per la prima volta una gara della WEC con una vettura di Genesis Magma Racing. La partecipazione segna un passo importante per il marchio nel mondo delle competizioni automobilistiche. La gara si svolge su un circuito storico, noto per le sue curve impegnative e la lunga tradizione sportiva. La presenza di Genesis rappresenta un nuovo capitolo nel panorama delle corse internazionali.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola accoglie il debutto assoluto di Genesis Magma Racing nel mondo delle corse. Il marchio di lusso di Hyundai si prepara per unirsi alla classe regina del Mondiale Endurance, un impegno fortemente voluto dal team principal Cyril Abiteboul. Genesis ha iniziato il proprio cammino verso il FIA WEC e la 24h Le Mans del prossimo giugno lo scorso anno. L’auto ha debuttato a Le Castellet ad agosto, il tracciato di ‘casa’ vista la vicinanza con la base di IDEC Sport e di ORECA. Entrambe le strutture hanno infatti il proprio quartier generale a Signes, località adiacente al Circuit Paul Ricard che intitola anche la curva che segue il lunghissimo rettilineo ‘Mistral’.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, prima volta in gara a Imola per la Genesis

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