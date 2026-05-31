Un ex giocatore della Juventus ha commentato il sesto posto in classifica come un risultato deludente per il club, sottolineando che non rispecchia gli standard storici della squadra, che ha vinto tre campionati consecutivi. Ha inoltre spiegato che il talento di un giovane calciatore rischia di essere compromesso. La critica si concentra sulla gestione della squadra e sugli sviluppi recenti che hanno portato a questa posizione in campionato.

Il sesto posto finale in campionato non può essere un risultato da Juventus, e a certificarlo è chi quella maglia l’ha indossata vincendo tre scudetti consecutivi. Mirko Vucinic, oggi commissario tecnico del Montenegro, ha analizzato senza filtri l’andamento della stagione bianconera e il complicato inserimento a Torino del suo giovanissimo connazionale Vasilije Adzic. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha tracciato un bilancio severo, parlando sia delle difficoltà realizzative delle grandi del nostro calcio sia del proprio passato in panchina, con un occhio di riguardo per i colori giallorossi che hanno segnato l’inizio della sua avventura nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La sentenza di Mirko Vucinic: “La Juventus ha fallito, ora vi spiego perché il talento di Adzic rischia di spegnersi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorrentino sicuro: «La Juventus andrà in Champions e vi spiego perché»Un ex portiere ha dichiarato con certezza che la squadra di calcio arriverà in Champions League nella prossima stagione.

Adzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del talento montenegrino. Ecco cosa succederà in estateIn vista della prossima sessione di mercato, la società bianconera ha definito le strategie riguardo al futuro del centrocampista montenegrino.

La nuova vita di Mirko Vucinic: sarà commissario tecnico del Montenegro. Il Lecce, l'amicizia con Krstovic, la prima volta in panchinaLa seconda vita di Mirko Vucinic. Sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro, dopo aver collaborato con la propria Nazionale. Calciatore dalla tecnica sopraffina, arrivò a Lecce nell'estate del ... quotidianodipuglia.it

Mirko Vucinic condannato a 2 anni per evasione fiscale: sequestri per 6 milioni di euroL’ex attaccante di Juventus, Roma e Lecce non avrebbe dichiarato guadagni per circa 13 milioni tra il 2014 e il 2017, quando giocava per l’Al Jazira Club. La difesa prepara l’appello. Intanto scattano ... lettera43.it