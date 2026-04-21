Durante una puntata di Sky Calcio Club, l’ex portiere Luca Marchegiani ha commentato il rendimento del Milan, indicando il centrocampo come il settore critico della squadra. La sua analisi si è concentrata sulle prestazioni dei giocatori e sulle difficoltà nel controllo del gioco. Nessuna altra area è stata menzionata come causa principale dei problemi attuali della squadra.

Le difficoltà del reparto offensivo del Milan sono evidenti a tutti: basti pensare che l'ultimo gol siglato da un centravanti rossonero porta la firma di Rafael Leão e risale al 1° marzo contro la Cremonese. Un dato che racconta bene il momento complicato, difficile da interpretare ma che ha inevitabilmente pesato sui risultati recenti della squadra. A esprimere il proprio punto di vista sulle difficoltà dei rossoneri è stato Luca Marchegiani, intervenuto a 'Sky Calcio Club', che ha analizzato così la situazione. "Il Milan prende Fullkrug, che sicuramente non è nella fase crescente della sua carriera, ma 2 anni fa ha fatto la finale di Champions col Dortmund, anche essendo quel riferimento che dava possibilità alla squadra di appoggiarsi e giocare bene.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marchegiani a sorpresa: “Il problema del Milan è il centrocampo. Vi spiego perché”

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