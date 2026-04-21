Marchegiani a sorpresa | Il problema del Milan è il centrocampo Vi spiego perché
Durante una puntata di Sky Calcio Club, l’ex portiere Luca Marchegiani ha commentato il rendimento del Milan, indicando il centrocampo come il settore critico della squadra. La sua analisi si è concentrata sulle prestazioni dei giocatori e sulle difficoltà nel controllo del gioco. Nessuna altra area è stata menzionata come causa principale dei problemi attuali della squadra.
Le difficoltà del reparto offensivo del Milan sono evidenti a tutti: basti pensare che l'ultimo gol siglato da un centravanti rossonero porta la firma di Rafael Leão e risale al 1° marzo contro la Cremonese. Un dato che racconta bene il momento complicato, difficile da interpretare ma che ha inevitabilmente pesato sui risultati recenti della squadra. A esprimere il proprio punto di vista sulle difficoltà dei rossoneri è stato Luca Marchegiani, intervenuto a 'Sky Calcio Club', che ha analizzato così la situazione. "Il Milan prende Fullkrug, che sicuramente non è nella fase crescente della sua carriera, ma 2 anni fa ha fatto la finale di Champions col Dortmund, anche essendo quel riferimento che dava possibilità alla squadra di appoggiarsi e giocare bene.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie correlate
Milan, Desailly: “Bastoni non è neanche la metà di Maldini. Leao? Vi spiego qual è il suo problema”Marcel Desaily, 58 anni, ex centrocampista del Milan dal 1993 al 1998 è tornato a parlare del suo periodo rossonero, di Paolo Maldini e del momento...
Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Parma: «Messias è stato una sorpresa incredibile. Vi spiego perché»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: L’Orvietana lotta ma è costretta ad arrendersi. Lo Scandicci sembra di un altro livello; Marchegiani esalta la forza della Juve e svela | Da quel momento in poi non c’è stato un mezzo errore.
Marchegiani: Quel gol di Montella chiuse la mia carriera. VIDEOA Sky Calcio Club, Luca Marchegiani torna indietro nel tempo e ricorda le sfide contro Vincenzo Montella: Era un incubo per noi portieri: aveva una tecnica straordinaria e un tempismo pazzesco. Poi ... sport.sky.it