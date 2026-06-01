Volley femminile Le tifernati scatenate prendono la promozione
Le tifernati hanno vinto la partita e ottenuto la promozione. La squadra ha perso il primo set 22-25, vinto il secondo 25-18, perso il terzo 26-28 e perso anche il quarto 13-25. La migliore realizzatrice è stata una giocatrice con 25 punti. Altre atlete hanno contribuito con 17, 11, 6, 4 e 1 punto. La partita si è disputata tra due squadre, con un punteggio complessivo di tre set a uno.
BARTOCCINI SCHOOL 1 CITTÀ DI CASTELLO 3 (22-25, 25-18, 26-28, 13-25) PERUGIA: Belli 25, Fiorucci N. 17, Borzetta 11, Baglioni 6, Battisti 4, Gallina 1, Passeri (L1), Alberetti 1, Rinaldi, Proietti, Fracascia, Bartolini (L2). N.E. – Tabacchioni, Ciabilli. All. Simone Rubini. CITTÀ DI CASTELLO: Favino 16, Fiorini 15, Malcangi 14, Rossi 8, Mancini 6, Brizi 4, Cesari (L1), Sasso 1, Massai, Fiorucci L., Biancarelli (L2). N.E. – Landi, Lucaccioni, Cavargini. All. Giampaolo Rossi. Arbitri: Andrea Tusillagine e Chiara Cortese. PERUGIA – La storia a volte si ripete per la Pallavolo Città di Castello che ha festeggiato la promozione. Trenta anni fa aveva raggiunto il traguardo l’allenatore Giampaolo Rossi, era il 1996 quando lo stesso tecnico otteneva con i colori biancorossi l’ambito traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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