volley femminile le tifernati scatenate prendono la promozione

Notizia in breve

Le tifernati hanno vinto la partita e ottenuto la promozione. La squadra ha perso il primo set 22-25, vinto il secondo 25-18, perso il terzo 26-28 e perso anche il quarto 13-25. La migliore realizzatrice è stata una giocatrice con 25 punti. Altre atlete hanno contribuito con 17, 11, 6, 4 e 1 punto. La partita si è disputata tra due squadre, con un punteggio complessivo di tre set a uno.