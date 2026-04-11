LIVE Conegliano-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-20 le venete si prendono il primo set!

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Milano, le venete hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-20. Durante il match, Zhu ha tentato un attacco in lungo linea dalla posizione di posto 4, ma il pallone è finito fuori. La partita è visibile in diretta e sarà aggiornata con i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. 2-2 Si sblocca Piva! Attacco in diagonale deviato dal muro, ma vincente. 2-1 Lunga la battuta di Lanier, punto per Conegliano. 1-1 Stavolta non passa l’attacco di Haak. Danesi mette a segno il muro vincente! 1-0 Il secondo set inizia con un attacco potente in diagonale di Haak. SECONDO SET 25-20 Finisce qui il primo set! L’attacco di Egonu non tocca le mani del muro e finisce lungo. Conegliano si porta in vantaggio! 24-20 Si sblocca Akimova con un attacco potente sulle mani del muro. Impossibile la difesa per De Gennaro. 24-19 Stavolta passa Gabi! Diagonale vincente della brasiliana da posto 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set! LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ancora Gabi! A tutto braccio l’attacco della brasiliana, la palla si insacca fra muro e rete. LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si aggiudicano il primo set, 16-2516-25 Lo chiude Zhu il primo set! Diagonale vincente della cinese che sigla il dominio delle venete 20. Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25