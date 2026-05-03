Alle ore 19 si tiene la finale di Champions League femminile di pallavolo a Conegliano, con la squadra locale che si trova avanti 3-0 nella partita. La partita viene trasmessa in diretta e i tifosi possono seguirne gli sviluppi aggiornando la pagina dedicata. La squadra di casa si sta contendendo il titolo europeo in questa gara decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 17.39 Più equilibrio nella distribuzione dei palloni, e quindi dei punti, dal lato di Conegliano. la top-scorer delle venete è stata l’opposta Haak con 19 punti, seguita a ruota da Zhu con 18 e Gabi con 17. Per Conegliano il terzo posto non era certamente l’obiettivo di questa final-four, ma terminare la stagione con una vittoria così di prestigio non può che far bene prima della lunga pausa estiva. 17.37 Buonissima la prova di Ekaterina Antropova che, all’ultima partita con Scandicci, totalizza 22 punti trascinando le compagne nei momenti difficili.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Scandicci 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere di prendono il podio europeo

Imoco Volley Conegliano vs Zeren Spor | Champions League Women Quarterfinal | March 18, 2026 #italy

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