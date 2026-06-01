I Vigili del Fuoco Marconi sono a un passo dalla promozione in Serie B dopo aver vinto due partite decisive. La squadra cerca l’impresa nella finale promozione, ultima settimana dei campionati regionali maschili, ancora aperta per i verdetti. La promozione rappresenta l’obiettivo principale per il team, che si gioca tutto nelle prossime sfide. La competizione resta aperta anche in un’altra categoria, senza che siano ancora definiti i risultati finali.

Ultima settimana per i campionati regionali di volley che per la nostra provincia devono ancora emettere due verdetti, entrambi in campo maschile, con i Vigili del Fuoco Marconi impegnati nella finale promozione dalla Serie C alla Serie B e con la Mo.Re Volley a caccia della promozione dalla Serie D alla C. In Serie C è durissima per i Vigili del Fuoco che hanno perso l’andata, a Busseto, con un pesante 3 a 0 (23-25 24-26 17-25). Busseto è forte, ma i Vigili hanno perso i primi due set con il minimo scarso. Hanno già fatto alcune imprese, ora si tratta di vincere la gara di ritorno dopodomani al PalaCanossa alle 21 (ingresso libero) e poi ripetersi a Busseto sabato 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley Ai Vigili del Fuoco Marconi serve l’impresa. Due successi per la promozione in cadetteria

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