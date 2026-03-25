Vasto incendio si scatena in un bosco a Sasso Marconi diverse squadre dei vigili del fuoco in azione

Nel corso della mattinata del 25 marzo 2026, un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato in un bosco situato al confine tra Sasso Marconi e Monte San Pietro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per spegnere le fiamme e contenere il fuoco. L'evento ha richiesto l'uso di mezzi e risorse per gestire la situazione e prevenire ulteriori sviluppi.

Sasso Marconi, 25 marzo 2026 – Un vasto rogo si è scatenato in tarda mattinata a Sasso Marconi, al confine con il territorio comunale di Monte San Pietro. Le fiamme, ancora in corso, stanno ancora divorando una vasta fascia di alberi e arbusti, agevolate anche dai forti venti presenti nella zona. In azione una ventina di unità dei vigili del fuoco che possono contare anche sul sostegno dell’elicottero. Secondo un primo sopralluogo non sarebbero coinvolte persone e non si registrerebbero, almeno per il momento, danni a oggetti o strutture presenti nelle vicinanze. Preoccupazione, invece, per alberi e piante che rischiano di essere ‘decimate’ dal rogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasto incendio si scatena in un bosco a Sasso Marconi, diverse squadre dei vigili del fuoco in azione Articoli correlati Incendio a Erba, tetto in fiamme: tre squadre dei vigili del fuoco in azioneMomenti di apprensione questa mattina a Erba per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Como. Bari, esplosione e incendio in edificio ad Adelfia: 5 squadre dei vigili del fuoco in azione(Adnkronos) – Esplosione e incendio oggi ad Adelfia, in provincia di Bari, in un edificio al piano terra di via Oberdan.