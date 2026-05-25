Volley play off Serie C d Sconfitte per Ama e Vigili ora serve l’impresa Roteglia sbrana Ravenna | promozione vicina
Nel turno di play-off di Serie C, le squadre reggiane Ama e Vigili hanno subito entrambe una sconfitta. Mentre Roteglia ha vinto contro Ravenna e si avvicina alla promozione, le altre due formazioni devono ora compiere un’impresa per proseguire la corsa. La partita di Roteglia si è conclusa con una vittoria schiacciante contro Ravenna, segnando un passo importante verso la promozione. Le partite di Ama e Vigili, invece, si sono concluse con sconfitte.
Turno di play-off a luci e ombre per le formazioni reggiane. In Serie C si registra una doppia sconfitta. I Vigili del Fuoco Marconi perdono in casa dal Bellaria 2 a 3 (25-22 14-25 21-25 25-23 1115). Ora per accedere alla finale dovrebbero vincere in Romagna domani sera alle 21 con un risultato da 3 punti (3-0 o 3-1), mentre in caso di 3 a 2 si va al golden set ai 15 punti. L’Ama San Martino perde a Busseto 3 a 1 (25-22 22-25 27-25 25-19); per passare, dopodomani alle 21 al PalaAnderlini B, deve vincere da tre punti e poi giocarsi poi tutto al golden set. Nella Serie D femminile il Roteglia supera 3 a 0 (14, 23, 17) la Liverani Ravenna.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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