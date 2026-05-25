Volley play off Serie C d Sconfitte per Ama e Vigili ora serve l’impresa Roteglia sbrana Ravenna | promozione vicina

Notizia in breve

Nel turno di play-off di Serie C, le squadre reggiane Ama e Vigili hanno subito entrambe una sconfitta. Mentre Roteglia ha vinto contro Ravenna e si avvicina alla promozione, le altre due formazioni devono ora compiere un’impresa per proseguire la corsa. La partita di Roteglia si è conclusa con una vittoria schiacciante contro Ravenna, segnando un passo importante verso la promozione. Le partite di Ama e Vigili, invece, si sono concluse con sconfitte.