Un ragazzo di 12 anni è stato brutalmente aggredito ieri sera in via Aldo Moro, vicino al Municipio. Durante l’attacco, ha riportato una frattura al perone della gamba sinistra e ferite al volto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Non ci sono ancora dettagli sugli autori dell’aggressione. La polizia sta raccogliendo testimonianze e indagando sull’accaduto.

Ancora un episodio di violenza giovanile a Volla. Nella serata di ieri un ragazzo di 12 anni è stato aggredito in via Aldo Moro, nei pressi del Municipio, riportando una frattura al perone della gamba sinistra e diverse lesioni al volto. L'episodio si è verificato intorno alle 22. Secondo le prime ricostruzioni, il minore si trovava in strada insieme a una cuginetta quando sarebbe intervenuto per aiutare una coetanea caduta a terra. Poco dopo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che gli avrebbe intimato di allontanarsi. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente all'aggressione. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, almeno quattro minori avrebbero preso parte al pestaggio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Volla, dodicenne pestato dal branco in via Aldo Moro: frattura al perone e ferite al volto

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