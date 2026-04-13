Pestato dal branco muore

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani che, nella notte, aveva lanciato bottiglie di vetro contro un negozio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva cercato di calmare i teppisti, ma è stato comunque preso di mira e colpito con violenza. La vicenda si è conclusa con il decesso dell’uomo, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

Stava cercando di placare una banda di teppistelli che lanciava bottiglie di vetro contro un negozio nella notte per puro divertimento. Ha pagato con la vita morendo accasciato al suolo, per mano al figlioletto. In un tranquillo sabato sera di provincia, a Massa, all’ombra delle Apuane, Giacomo Bongiorni, 47 anni, carpentiere, era appena uscito da un locale del centro storico, il Jack Rabbit, dove aveva trascorso la serata ascoltando musica dal vivo con la compagna Sara Tongiani, il cognato, alcuni amici e il bambino di 11 anni. Poco dopo l’una la comitiva ha attraversato la centralissima piazza Palma per raggiungere l’auto quando ha trovato un gruppo di sei o sette ragazzini dai 16 ai 18 anni che avevano già alzato il gomito e che si divertivano con atti vandalici contro un negozio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pestato dal branco, muore Leggi anche: Aggressione choc in treno, giovane accerchiato e pestato dal 'branco': "Cercavano un bersaglio" Leggi anche: Diciottenne pestato e accoltellato dal branco: tre giovani condannati e arrestati per tentato omicidio Milano, i genitori di due ragazzi del branco: Siamo devastati - Ore 14 Sera 20/11/2025