Vola Mario Giordano con Fuori dal Coro Paradise va fortissimo anche in replica
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Purché finisca bene – Meglio tardi che mai conquistare 1.917.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte sigla 1.731.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 The Rookie registra 447.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 589.000 (3.9%) nel secondo. Su Italia1 Jason Bourne segna 757.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (823.000 – 5.6%) e la presentazione (1.026.000 – 6.4%), Report raggiunge 1.765.000 spettatori pari all'11.9% (Report Plus: 1.176.000 - 9.8%). Su Rete4, dopo la presentazione (526.000 – 3.2%), Fuori dal Coro sigla 819.000 spettatori (7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mario Giordano - Riparte Fuori dal coro con tante imperdibili inchieste (09.01.26)
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