Mario Giordano torna questa sera, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 22 marzo 2026. A pochi giorni dalla sua scomparsa, Mario Giordano dedicherà un ricordo a Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega. A seguire, un approfondimento sulla violenza giovanile, cresciuta al punto da rappresentare una vera e propria emergenza sociale. Stando ai dati raccolti da Save the Children, negli ultimi dieci anni le rapine commesse da minorenni sarebbero più che raddoppiate. In forte aumento anche il possesso di armi tra i 14 e i 17 anni. Infine, prosegue l’inchiesta sul racket delle occupazioni abusive a Roma, dove ex case dell’INPS sono nelle mani di una donna peruviana, soprannominata “l’Imperatrice” e oggi indagata dalla procura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro, Mario Giordano ricorda Umberto Bossi

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