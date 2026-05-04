Mario Giordano ha espresso la sua opinione su un caso di cui si è parlato a Fuori dal Coro. Mario Giordano ha avuto una reazione molto forte parlando di un caso che è stato trattato nella sua trasmissione, Fuori dal Coro. La vicenda vede come protagonista Ilario Esposito, guardia giurata in servizio a Milano che rischia il licenziamento. Mario Giordano ha avuto la sua reazione forte di fronte a una vicenda che lo ha toccato, di cui ha parlato nel corso della trasmissione Fuori dal Coro. Una vicenda che parla di dovere professionale ma anche di istinto civile, che ha scatenato moltissime polemiche. Una storia che fa pensare e accende il dibattito della sicurezza in Italia, dell’aumento significativo della criminalità e della burocrazia che va oltre l’iniziativa individuale in contesti di tensione e lavoro.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Licenziato”, il caso Mario Giordano: cosa succede a Fuori dal coro

Mario Giordano - Questa sera a #Fuoridalcoro (01.03.26)

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