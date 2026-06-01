Il procuratore di Vlahovic ha avuto un incontro con il Napoli, che ha sondato la disponibilità dell’attaccante serbo. La trattativa tra le parti si è concentrata su un possibile trasferimento, senza ulteriori dettagli su cifre o accordi. La società azzurra ha mostrato interesse per il giocatore, ma non sono stati resi noti sviluppi ufficiali. La discussione si è svolta tra l’entourage del calciatore e il club partenopeo.

Dusan Vlahovic è nel mirino del Napoli. L’attaccante serbo è stato sondato dal club azzurro. Alfredo Pedullà scrive che il procuratore di Vlahovic ha parlato anche con il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non è l’unico club con cui ha parlato il procuratore di Dusan. L’entourage del serbo ha parlato con due club europei, col Napoli, e con un club arabo. Ci sarà ovviamente l’incontro con la Juventus per capire se il futuro potrà mai essere in bianconero. Vlahovic incontrerà la Juventus e si conoscerà il suo futuro. Ecco cosa scrive Pedullà. Esclusiva: chi assiste #Vlahovic ha parlato con due club europei, uno arabo e in Italia anche con il #Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vlahovic ha parlato col Napoli (Pedullà)

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