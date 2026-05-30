Il Napoli aveva deciso di puntare su Allegri prima dell'incontro con il Bologna e i suoi agenti. Durante quella riunione, l’allenatore italiano aveva già capito di non essere stato scelto come nuovo tecnico della squadra partenopea. Alfredo Pedullà ha riferito che la trattativa tra Italiano, il club e il Bologna è stata gestita in modo confuso, con il tecnico che si è reso conto della decisione già durante i colloqui.

La trattativa gestita male tra Italiano, il Napoli e il Bologna. Alfredo Pedullà ha chiarito quanto accaduto tra Vincenzo Italiano e l’incontro con il Bologna e i suoi agenti, quando ha scoperto di non essere stato scelto da De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli. Il giornalista ha dichiarato sul suo canale YouTube: “ Italiano ha partecipato all’incontro con sogno, quasi certezza, di essere l’allenatore del Napoli. Durante la riunione aveva già capito, ma gliel’hanno detto dopo, che il Napoli aveva scelto Allegri. Questo ha creato fibrillazione nei rapporti, in quella che doveva essere la gestione. Chi ha gestito la trattativa Italiano-Napoli- Bologna, l’ha gestita male “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano aveva già capito che il Napoli aveva scelto Allegri nell’incontro col Bologna e i suoi agenti (Pedullà)

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