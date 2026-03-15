Simeone col Torino ha già superato i gol in A fatti col Napoli D’Aversa lo ha messo al centro del villaggio

Nel match contro il Parma, il Torino ha vinto 4-1 e Simeone ha segnato il suo settimo gol in Serie A con la maglia granata. Con questa rete, ha superato i gol segnati in campionato con il Napoli. Il nuovo allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, ha scelto di schierarlo come punto centrale della squadra.

Il Cholito Simeone, nel 4-1 contro il Parma, ha segnato il suo settimo gol in Serie A col Torino. Il neo-tecnico granata, Roberto D’Aversa, lo ha messo al centro del suo progetto. La Gazzetta dello Sport scrive: Forse, era anche la cosa più semplice di tutte. Arrivare e mettere Giovanni Simeone al centro del villaggio. Roberto D’Aversa è allenatore navigato, soprattutto è un uomo pragmatico. La mossa più semplice e naturale è diventata la più efficace: da quando è alla guida del governo torinista, il Cholito è sempre stato il punto di riferimento intorno al quale sistemare il progetto. Ha ricambiato segnando nel primo successo casalingo contro la Lazio, ripetendosi venerdì sera nella vittoria sul Parma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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