Un club italiano sta cercando di acquistare gratuitamente l’attaccante Dusan Vlahovic, che sta per lasciare la sua attuale squadra a parametro zero. La trattativa riguarda un trasferimento senza pagamento di indennizzo, con il calciatore che si avvicina a un nuovo club. La Juventus, che detiene il suo cartellino, potrebbe perdere il giocatore senza ricevere compenso. La situazione si sta definendo in queste ore, con diverse parti coinvolte nel mercato.

Dusan sta per diventare l'uomo del mercato italiano e internazionale perché è arrivato alla scadenza del suo contratto con i bianconeri Può diventare l'uomo dell'estate, perché sul mercato liberi a costo zero non ci sono altri attaccanti forti come lui. Dusan Vlahovic, come è noto, è arrivato alla scadenza del suo contratto con la Juve e adesso aspetta l'offerta migliore non solo dal punto di vista economico ma anche sportivo. E c'è un club che più di altri può sorprendere la Signora. Scopriamo le quote Vlahovic al Milan entro l'1 settembre 2026. Vlahovic, dunque, è un uomo libero sul mercato, visto che il suo contratto con la Juve è in scadenza il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic a zero, c'è un club italiano che prova a beffare la Juve

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Vlahovic e la risposta al bambino tifoso della Juventus

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