Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe cambiare drasticamente nelle prossime settimane, con il Milan che sembra interessato al suo acquisto. La situazione attuale riguarda le trattative tra il giocatore e il suo attuale club, mentre il club rossonero sta valutando ufficialmente un’offerta. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti e dalle eventuali proposte ricevute nelle prossime settimane.

Il futuro di Robert Lewandowski rischia di riservare grandissime sorprese la prossima estate: ecco tutti i dettagli. La carta d’identità dice 37 anni, ma Robert Lewandowski rimane uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico europeo. Il polacco classe ’88 ha il contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno 2026 e, dunque, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione a parametro zero per i club che sognano un attaccante top. Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juventus ne è consapevole e lo corteggia da diverse settimane: Spalletti ha già dato l’ok al suo approdo a Torino, ma c’è da intavolare una vera e propria trattativa con l’entourage del bomber di Varsavia per mettere sul piatto un ingaggio alla portata del club di corso Galileo Ferraris. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan può beffare la Juve per Lewandowski: cosa sta succedendo

Chiesa Juve, i bianconeri corrono ai ripari: la Vecchia Signora può cambiare strategia. Ecco cosa sta succedendoCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Zhegrova Juve, il kosovaro può diventare una pedina di scambio per un grosso affare in entrata. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, il talento kosovaro può diventare una pedina di scambio per un affare più grosso in casa bianconera.

Si parla di: LIVE MN - Primavera, Milan-Lecce (1-0): comincia la ripresa.

Goretzka, futuro in Italia? Il Napoli può beffare Milan e JuventusLeon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, può approdare in Italia in vista della prossima stagione agonistica. Il calciatore ha ... msn.com

Il caso André alla FIFA, Avv.Autieri: Ecco cosa può ottenere il Milan | ESCLUSIVOIl presidente del Corinthians ha fatto retromarcia dopo che era stato raggiunto un accordo e, secondo quanto sostiene il club rossonero, firmato un contratto preliminare Milan-Corinthians, è braccio ... calciomercato.it