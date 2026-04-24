Il Milan si prepara a tentare un colpo di mercato che potrebbe sfiorare i 30 milioni di euro, in una sfida che coinvolge anche la Juventus. La trattativa tra le due squadre si sta sviluppando in questi giorni, con il club rossonero che punta a chiudere l’affare prima della fine del mercato. La situazione resta aperta, e le due società continuano a monitorare attentamente l’evoluzione delle trattative.

Altra sfida, questa volta di mercato, tra rossoneri e bianconeri: la squadra di Max Allegri potrebbe spuntarla alla fine. Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si sfideranno nel big match della 34esima giornata di Serie A ma intanto Milan e Juventus sono pronte a dar vita a un appassionato duello, anche in sede di calciomercato. Proprio così, perché sia il club rossonero che quello bianconero hanno messo gli occhi su uno dei calciatori più interessanti della Serie A: Mario Gila. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Alcaraz conferma l’assenza: “Salto Roma e Parigi”. Come cambia la classifica ATP Il sito Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan pronto a beffare la Juve al fotofinish: colpaccio da 30 milioni

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