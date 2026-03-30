Juve allarme Vlahovic | il Barcellona punta il colpo a parametro zero

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus non è ancora stato definito e si trova in una fase di stallo. Nel frattempo, il Barcellona ha mostrato interesse per l’attaccante serbo e sta valutando un possibile acquisto a parametro zero. La situazione ha attirato l’attenzione di vari operatori di mercato e ha generato discussioni sui prossimi sviluppi.

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus entra in una fase di stallo strategico che riaccende le sirene internazionali. Nonostante il centravanti serbo, classe 2000, abbia manifestato la volontà di blindare il proprio legame con i bianconeri, il Barcellona di Hansi Flick è tornato alla carica, monitorando l’evolversi della trattativa con l’obiettivo di uno scippo a parametro zero. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club blaugrana avrebbe inserito il numero 9 della Nazionale serba in cima alla lista dei desideri per il post-Lewandowski, pronti a sfruttare ogni minima crepa nel dialogo tra l’entourage del calciatore e il Direttore Sportivo Ottolini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, allarme Vlahovic: il Barcellona punta il colpo a parametro zero Articoli correlati Vlahovic Juve, due big di Premier League fiutano il colpo a parametro zero. Che cosa sta succedendoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Juve, rebus McKennie: il rinnovo non arriva e l’Inter punta il colpo a parametro zero Tutti gli aggiornamenti su Juve allarme Vlahovic il Barcellona... Temi più discussi: Finalmente Vlahovic, allarme rientrato per Zhegrova: Juventus al gran completo per la caccia alla Champions; Allarme pertosse Sassuolo: a rischio la partita con la Juve?; Juve-Vlahovic, il rinnovo è sempre più vicino: a giorni l'incontro decisivo; Rinnovo Vlahovic, fissato un incontro importante con la Juventus: gli aggiornamenti. Rinnovo Vlahovic, la Juventus ora rischia di perderlo e meno male…Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus non è così scontato, il Milan torna a bussare alla porta dei suoi agenti. juvelive.it Infortunati Juventus | Thuram in gruppo! Vlahovic a parte: il motivoInfortunati Juventus - Preparativi per la Juventus in vista del match contro il Sassuolo della 30^ giornata. Thuram e ... fantamaster.it Secondo Tuttosport sarebbe questa la confidenza fatta da Dusan Vlahovic a chi gli sta vicino Il rinnovo con la Juventus sembrerebbe ormai a un passo La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Mark #Iuliano al Giorno: “È una #Juve da rifondare. Ripartirei solo da #Yildiz, #Bremer e #Kalulu: tutti gli altri in discussione, dirigenti compresi. #Spalletti lo rinnoverei a patto però di assecondarlo sul mercato. Alla #Juventus servono grandi giocatori, non quell x.com