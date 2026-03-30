Juve allarme Vlahovic | il Barcellona punta il colpo a parametro zero

Da stilejuventus.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus non è ancora stato definito e si trova in una fase di stallo. Nel frattempo, il Barcellona ha mostrato interesse per l’attaccante serbo e sta valutando un possibile acquisto a parametro zero. La situazione ha attirato l’attenzione di vari operatori di mercato e ha generato discussioni sui prossimi sviluppi.

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus entra in una fase di stallo strategico che riaccende le sirene internazionali. Nonostante il centravanti serbo, classe 2000, abbia manifestato la volontà di blindare il proprio legame con i bianconeri, il Barcellona di Hansi Flick è tornato alla carica, monitorando l’evolversi della trattativa con l’obiettivo di uno scippo a parametro zero. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club blaugrana avrebbe inserito il numero 9 della Nazionale serba in cima alla lista dei desideri per il post-Lewandowski, pronti a sfruttare ogni minima crepa nel dialogo tra l’entourage del calciatore e il Direttore Sportivo Ottolini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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