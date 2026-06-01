Vladimir Putin e il delirio di immortalità cosa rischia modificando il suo organismo

Vladimir Putin ha affermato che l’immortalità non esiste e che al massimo si può prolungare la vita. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione sulle possibili modifiche dell’organismo umano. Attualmente, non ci sono tecnologie che garantiscano l’immortalità, e qualsiasi intervento volto a modificarlo comporta rischi sconosciuti. Le affermazioni suggeriscono una presa di posizione netta contro l’idea di superare i limiti biologici umani.

«Adesso come adesso l’immortalità non esiste, al massimo uno può riuscire a vivere un po’ di più». Paolo Vezzoni è uno di quegli scienziati d’altri tempi: preciso, metodico, con un curriculum che parla per lui (tra le altre cose è stato vicedirettore del progetto Genoma umano del Cnr diretto dal premio Nobel Renato Dulbecco), epperò allo stesso tempo capace di spiegare materie complicatissime come la genetica a chiunque. «Guardi, glielo dico subito: Vladimir Putin non farà in tempo a diventare immortale ». Per fortuna. Professor Vezzoni, a che punto è la ricerca su questo tema? «Partiamo da un dato di fatto che possiamo constatare tutti: oramai si vive più a lungo e questa tendenza si sta verificando già da parecchi anni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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