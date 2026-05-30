Vladimir Putin ha annunciato un investimento di 26 miliardi di euro in un progetto dedicato alla ricerca sull’immortalità. La decisione è stata comunicata dopo una conversazione registrata con altri funzionari, in cui si discuteva di iniziative legate a questa tematica. Il piano prevede lo sviluppo di tecnologie e ricerche nel settore biomedico, senza ulteriori dettagli pubblici sui metodi o le tempistiche.

Vadimir Putin e l’ossessione dell’immoralità. Galeotta fu la conversazione registrata a microfoni aperti tra lo zar e Xi Jinping, sotto lo sguardo divertito del leader nordcoreano Kim Jong-un: lo scorso settembre, a Pechino, il presidente russo argomentò con il padrone di casa cinese, in una breve camminata, che gli esseri umani avrebbero potuto raggiungere la vita eterna grazie ai continui trapianti di organi e ai progressi della biotecnologia. Di rimando, Xi parlò di un massiccio prolungamento della vita fino a 150 anni entro il secolo attuale. A distanza di mesi, quello che alcuni hanno liquidato come lo scambio di battute un po' eccentrico tra autocrati ormai avanti con l’età, poco oltre i 70 anni, ora appare come il piano sul tema di Putin. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'ossessione per l'immortalità, Putin investe 26 miliardi. Il piano dello Zar

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