L' ossessione per l' immortalità Putin investe 26 miliardi Il piano dello Zar
Vladimir Putin ha annunciato un investimento di 26 miliardi di euro in un progetto dedicato alla ricerca sull’immortalità. La decisione è stata comunicata dopo una conversazione registrata con altri funzionari, in cui si discuteva di iniziative legate a questa tematica. Il piano prevede lo sviluppo di tecnologie e ricerche nel settore biomedico, senza ulteriori dettagli pubblici sui metodi o le tempistiche.
Vadimir Putin e l’ossessione dell’immoralità. Galeotta fu la conversazione registrata a microfoni aperti tra lo zar e Xi Jinping, sotto lo sguardo divertito del leader nordcoreano Kim Jong-un: lo scorso settembre, a Pechino, il presidente russo argomentò con il padrone di casa cinese, in una breve camminata, che gli esseri umani avrebbero potuto raggiungere la vita eterna grazie ai continui trapianti di organi e ai progressi della biotecnologia. Di rimando, Xi parlò di un massiccio prolungamento della vita fino a 150 anni entro il secolo attuale. A distanza di mesi, quello che alcuni hanno liquidato come lo scambio di battute un po' eccentrico tra autocrati ormai avanti con l’età, poco oltre i 70 anni, ora appare come il piano sul tema di Putin. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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