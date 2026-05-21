Ho solo 10 anni e chiedo le stesse opportunità degli altri bambini | da Filicudi l’appello alla premier Floridia annuncia un’interrogazione a Valditara

Una bambina di dieci anni di Filicudi ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio, chiedendo di avere le stesse opportunità degli altri bambini. La studentessa, che frequenta la quinta elementare, ha espresso il desiderio di poter partecipare alle attività scolastiche senza differenze rispetto ai coetanei. La sua richiesta è stata resa pubblica e ha suscitato attenzione tra i rappresentanti politici. La deputata del territorio ha annunciato che presenterà un’interrogazione al ministro dell’istruzione per chiedere chiarimenti sulla situazione.

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