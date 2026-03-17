Una docente e giornalista è coinvolta in un procedimento giudiziario riguardante presunte immagini e chat ritenute inappropriate. La donna, accusata di aver avuto comportamenti discutibili con minori, ha dichiarato di non aver mai toccato sua figlia né i nipoti, aggiungendo che le foto e le conversazioni trovate sono “sopra le righe” ma innocenti. La sua posizione è di totale estraneità ai fatti contestati.

«Quelle foto e quei video sono assolutamente innocenti. Non ho fatto nulla di male, e sono in grado di dimostrarlo». La professoressa 52enne nega nella maniera più assoluta le accuse che l'hanno portata in carcere alla Giudecca di Venezia. Lo fa per voce di uno dei suoi legali, l'avvocato Marta Labozzetta, che ieri l'ha visitata in progione. Per la Procura di Roma la docente di lettere per anni ha filmato e fotografato di nascosto la figlia minorenne e i nipotini. Scatti e video che li ritraggono nudi a loro insaputa, mentre vengono accarezzati nelle parti intime. Tutto quel materiale era indirizzato al suo amante, un giornalista di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, e poi a capo di una importante società a partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, la prof e l'amante giornalista pedofilo: «Non ho mai toccato mia figlia e i miei nipoti. Le foto e le chat? Sopra le righe, ma innocenti»

Articoli correlati

Pedopornografia, noto giornalista arrestato: si scambiava con l’amante foto di sua figlia e dei suoi nipotiE' avvenuto l'arresto di un giornalista di 48 anni accusato, insieme alla sua amante, di pedopornografia.

Foto pedopornografiche di figlia e nipoti: le chat e l'ipotesi di una reteQuasi dieci anni di approcci indesiderati finiti in una galleria criptata con scatti scambiati su Telegram e forse finiti nel dark web nella rete di...

Approfondimenti e contenuti su Roma la prof e l'amante giornalista...

Temi più discussi: Pedopornografia e abusi su minori: arrestati un giornalista a Roma e una professoressa a Treviso; Roma, la prof e l'amante giornalista pedofilo: Non ho mai toccato mia figlia e i miei nipoti. Le foto e le chat? Sopra le righe, ma...; Si scambiavano immagini della figlia di lei nuda: arrestati un giornalista e una professoressa; Lei mandava a lui foto e video intimi della figlia e dei nipotini: arrestati l’ex vicedirettore di un tg e una prof di liceo.

Roma, la prof e l'amante giornalista pedofilo: «Non ho mai toccato mia figlia e i miei nipoti. Le foto e le chat? Sopra le righe, ma innocenti»«Quelle foto e quei video sono assolutamente innocenti. Non ho fatto nulla di male, e sono in grado di dimostrarlo». La professoressa 52enne nega nella maniera più assoluta ... ilmessaggero.it

Prof pedofila, la scuola sotto choc. La 52enne arrestata insegna in un liceoTREVISO - Il mondo della scuola è sotto choc. Una professoressa 52enne di un liceo della Marca è stata arrestata sabato dal Nucleo investigativo di Roma. L’accusa è ... ilgazzettino.it

Arbitri, voti shock: Massa prende 9 dopo Como-Roma! - facebook.com facebook

“Le parole giuste”, torna a Roma il festival di giornalismo d’inchiesta ambientale x.com